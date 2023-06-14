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Посол РФ в США указал на желание Вашингтона втягиваться в украинский конфликт

Посол России Антонов: США всё сильнее втягиваются в пучину украинского конфликта
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Фото: Соцсети
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Соединенные Штаты всё глубже втягиваются в пучину украинского кризиса и продолжают подталкивать обстановку на востоке Украины к еще большей трагедии. Так посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал в среду, 14 июня, решение Вашингтона выделить Украине очередной пакет военной помощи на сумму в $325 млн.

«Американским политикам нужен успех для оправдания бездумной линии на украинском направлении, для подтверждения целесообразности трат и демонстрации «успехов» в борьбе с Российской Федерацией накануне предстоящих в 2024 году президентских выборов в США», — приводится заявление Антонова в Telegram-канале представительства.

Российский посол обвинил Вашингтон в желании добиться своего любым путем, потому что Штаты «не заинтересованы в переговорных решениях». Судьба Украины также их не интересует, потому что страна «используется лишь в качестве железной биты против России».

«Видимо, стратегам из Соединенных Штатов не дано понять, что никакие поставки вооружений, ни привлечение наемников не смогут переломить ситуацию в ходе специальной военной операции. Как и в предыдущие месяцы, «лучшая в мире» западная техника вновь превратится в груду искореженного металла», — резюмировал Антонов.

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Накануне Госдеп США анонсировал новый пакет военной помощи для Украины на $325 млн, в который войдут зенитные комплексы Stinger, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, 15 боевых машин Bradley, 10 бронетранспортеров Stryker и противотанковые системы Javelin.

20 мая помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон и его союзники в ближайшие месяцы решат, какие страны и в каком количестве отправят Киеву истребители F-16. Подготовить украинских пилотов к работе на данном типе самолетов уже выразили готовность Дания и Великобритания.

В Москве неоднократно осуждали западные поставки оружия на Украину и обучение украинских военных на Западе, отмечая, что это ведет к эскалации конфликта и делает страны НАТО его участником.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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