Несколько российских ресторанных сетей планируют открыть заведения в странах СНГ. Среди них «Шоколадница», «Мясо и рыба», «Якитория» и другие. Об этом «Известиям» рассказали в компаниях.

Рестораны планируют открыть первые заведения в столицах Узбекистана, Казахстана и Азербайджана в 2023–2024 годах. На первом этапе там появятся одно–три заведения, сообщил бизнес.

«Мы сейчас работаем над открытием заведений в Казахстане, Узбекистане, Азербайджане и Армении. Уже ведем переговоры с арендодателями в интересующих нас локациях», — рассказал «Известиям» владелец холдинга Tigrus Group (бренды «Остериа Марио», «Швили», Zest, «Бар BQ») Хенрик Винтер.

Открытие точек во всех странах СНГ рассматривает и сеть «Рыба и мясо», подтвердил владелец сети франшизы Сергей Миронов. Аналогичные планы есть у «Шоколадницы», сказал ее гендиректор Олег Подгорный.

Развитие в СНГ планируют и рестораны, которые уже имеют свои точки там. Например, «Якитория» работает в столицах Казахстана, Таджикистана и Армении, но планирует выйти в новые регионы, рассказал директор по развитию компании Александр Муратов.

В СНГ отечественные компании могут предложить меню, идентичное российскому рынку, считает гендиректор «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. Около 30–40% полки в этих странах — товары нашего производства.

При этом у российского бизнеса в странах СНГ всё же есть риски при открытии заведений, считает гендиректор консалтинговой компании Restcon Елена Перепелица. Необходимость подстраиваться под новые вкусы потребителей, более низкая покупательная способность и др. В итоге открытие первых точек может выйти до 20% дороже, чем в РФ, полагает она.

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Свой среди своих: российские рестораны откроются в странах СНГ