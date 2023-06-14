 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Politico заподозрила главкома ВСУ Залужного в руководстве взрывами на СП
Общество
Правительство РФ одобрило законопроект о налоге на сверхприбыль крупных компаний
Армия
Водитель-заправщик Меметов вывел авто из-под обстрела и спас топливо от возгорания
Мир
Боррель назвал невозможным отказ от контактов с поддерживающими РФ странами
Общество
Путин наградил погибшего при тушении пожара под Волгоградом сотрудника администрации
Мир
Постпредство обвинило ЕС в приписывании РФ преступлений Украины
Мир
Дональда Трампа отпустили из зала суда в Майами без условий
Мир
Белый дом подтвердил свою позицию о вылазках Украины на территорию РФ
Мир
Bloomberg сообщило о переговорах по открытию центра ремонта для переданных Украине танков Leopard
Мир
Посол ЮАР подтвердил приглашение Путина на саммит БРИКС
Мир
Американский писатель Кормак Маккарти скончался в возрасте 89 лет
Происшествия
17 человек пострадали при опрокидывании маршрутки в Северной Осетии
/

Свой среди своих: российские рестораны откроются в странах СНГ

Почему отечественные заведения ожидают высокий спрос
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сразу несколько российских сетей ресторанов нацелились на развитие в СНГ. Среди них — «Шоколадница», «Мясо и рыба», «Якитория» и другие. Инвестиции в одно заведение могут составить до 30 млн рублей, оценили аналитики. Россияне, которые теперь проживают в этих государствах, помогут обеспечить спрос, уверены рестораторы. Эксперты согласны: меню отечественных заведений отличается от локальной кухни, а гастрономический рынок пока слабо развит.

Наметили путь

В 2023–2024 годах российские рестораторы нацелились на активное развитие в странах СНГ. Tigrus Group (бренды «Остериа Марио», «Швили», Zest, «Бар BQ»), «Шоколадница», «Мясо и рыба» и «Якитория» планируют открыть свои заведения в Узбекистане, Казахстане и Азербайджане.

Уже в этом году в этом году Tigrus Group намерена запустить по три-четыре ресторана каждого бренда в части стран СНГ, рассказал «Известиям» владелец холдинга Хенрик Винтер.

Мы сейчас работаем над открытием заведений в Казахстане, Узбекистане, Азербайджане и Армении. Уже ведем переговоры с арендодателями в интересующих нас локациях, — рассказал он.

Хенрик Винтер отметил, что ресторанный рынок стран СНГ освоен слабо — там открываются заведения, которые не всегда отвечают ожиданиям потребителей, например, в части концепции заведений.

Грузинское кафе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Открытие точек во всех странах СНГ рассматривает и сеть «Рыба и мясо», подтвердил изданию ее владелец Сергей Миронов. Аналогичные планы есть у «Шоколадницы», сказал ее гендиректор Олег Подгорный.

Эти страны — понятный для российского бизнеса рынок с большой долей русскоговорящих людей и граждан со схожим менталитетом, — отметил Сергей Миронов. — Поэтому меню отечественных заведений для соседей знакомо. Плюс наш ресторанный бизнес развит лучше, чем в СНГ, и отечественным игрокам проще выходить в эти государства. Кроме того, там такая же система работы, как в наших регионах, в этом плане соседи мало чем отличаются.

Дело вкуса: как на берегах Енисея развивают высокую кухню
Почему Красноярск претендует на звание гастрономической столицы Сибири

Накормить своих

Рестораны РФ, которые уже представлены на рынке в СНГ, планируют расширять географию — выходить в новые регионы, рассказали «Известиям» в «Якитории». С 2021 года сеть развивается в столицах Казахстана, Таджикистана и Армении, рассказал директор по развитию компании Александр Муратов. Заведения там пользуются высоким спросом со стороны местного населения, а также россиян, которые теперь живут в этих странах и знакомы с брендом, добавил он.

Ресторан
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— В планах «Якитории» есть и новые открытия: компания активно изучает возможности выхода на рынки Азербайджана, Киргизии и Белоруссии, — сказал Александр Муратов.

Совладелец Black Star Foods Юрий Левитас рассказал, что компания представлена практически во всех странах СНГ, инвестиции на открытие одного заведения там составляет около 5–7 млн рублей. В России затраты чуть выше за счет более дорогих строительных материалов, оборудования, уточнил он. По его мнению, в РФ работают рестораны более высокого уровня, они могут конкурировать с мировыми, в СНГ гастрономия несколько слабее, хотя работу отдельных заведений можно оценить высоко.

Найти вместо: рестораны заменили блюда с импортными ингредиентами
Какие позиции встали на место рыбы и европейских вин и как пересмотр меню отразился на ценах

В этих государствах отечественные компании могут предложить меню, идентичное российскому рынку, считает гендиректор «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. Около 30–40% полки в этих странах — товары нашего производства, тогда как цены на некоторые продукты ниже, чем у нас. Кроме того, в СНГ представлена импортная продукция, которая больше не поставляется в РФ, поэтому меню там может быть разнообразнее, добавил он.

Российские рестораны действительно расширяют свое присутствие в странах СНГ, особенно в Казахстане и Узбекистане, подтвердил «Известиям» вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. Это обусловлено активным развитием торговых центров в этих государствах. Отечественные бренды могут занять пустующие площади и стать качественными арендаторами, полагает он.

Кафе в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Вероятность наложения санкций на организации, выходящие на рынок стран СНГ, мала, — подчеркнул он. — Что касается необходимых инвестиций, они зависят от размера проекта и концепции. Для запуска может понадобиться около 30 млн рублей — помимо самого ресторана нужны вложения в инфраструктуру, офисы и логистику, то есть общая сумма будет зависеть от конкретных условий и количества открываемых точек.

Торговая пауза: ритейл и рестораны приостанавливают открытие новых точек
С какими сложностями столкнулись компании и как их можно решить

У российского бизнеса в странах СНГ всё же есть риски при открытии заведений, считает гендиректор консалтинговой компании Restcon Елена Перепелица. Среди них — необходимость подстраиваться под новые вкусы потребителей, более низкая покупательная способность, незнакомое законодательство и обычаи ведения бизнеса, перечислила она. Эти факторы могут сделать открытие первых точек до 20% дороже, чем дома, а также притормозить выход на окупаемость, считает Елена Перепелица.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир