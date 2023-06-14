Свой среди своих: российские рестораны откроются в странах СНГ

Сразу несколько российских сетей ресторанов нацелились на развитие в СНГ. Среди них — «Шоколадница», «Мясо и рыба», «Якитория» и другие. Инвестиции в одно заведение могут составить до 30 млн рублей, оценили аналитики. Россияне, которые теперь проживают в этих государствах, помогут обеспечить спрос, уверены рестораторы. Эксперты согласны: меню отечественных заведений отличается от локальной кухни, а гастрономический рынок пока слабо развит .

Наметили путь

В 2023–2024 годах российские рестораторы нацелились на активное развитие в странах СНГ. Tigrus Group ( бренды «Остериа Марио», «Швили», Zest, «Бар BQ»), «Шоколадница», «Мясо и рыба» и «Якитория» планируют открыть свои заведения в Узбекистане, Казахстане и Азербайджане .

Уже в этом году в этом году Tigrus Group намерена запустить по три-четыре ресторана каждого бренда в части стран СНГ , рассказал «Известиям» владелец холдинга Хенрик Винтер.

— Мы сейчас работаем над открытием заведений в Казахстане, Узбекистане, Азербайджане и Армении . Уже ведем переговоры с арендодателями в интересующих нас локациях, — рассказал он.

Хенрик Винтер отметил, что ресторанный рынок стран СНГ освоен слабо — там открываются заведения, которые не всегда отвечают ожиданиям потребителей, например, в части концепции заведений .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Открытие точек во всех странах СНГ рассматривает и сеть «Рыба и мясо» , подтвердил изданию ее владелец Сергей Миронов. Аналогичные планы есть у «Шоколадницы» , сказал ее гендиректор Олег Подгорный.

— Эти страны — понятный для российского бизнеса рынок с большой долей русскоговорящих людей и граждан со схожим менталитетом , — отметил Сергей Миронов. — Поэтому меню отечественных заведений для соседей знакомо. Плюс наш ресторанный бизнес развит лучше, чем в СНГ, и отечественным игрокам проще выходить в эти государства . Кроме того, там такая же система работы, как в наших регионах, в этом плане соседи мало чем отличаются.

Накормить своих

Рестораны РФ, которые уже представлены на рынке в СНГ, планируют расширять географию — выходить в новые регионы, рассказали «Известиям» в «Якитории». С 2021 года сеть развивается в столицах Казахстана, Таджикистана и Армении , рассказал директор по развитию компании Александр Муратов. Заведения там пользуются высоким спросом со стороны местного населения, а также россиян, которые теперь живут в этих странах и знакомы с брендом , добавил он.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— В планах «Якитории» есть и новые открытия: компания активно изучает возможности выхода на рынки Азербайджана, Киргизии и Белоруссии , — сказал Александр Муратов.

Совладелец Black Star Foods Юрий Левитас рассказал, что компания представлена практически во всех странах СНГ, инвестиции на открытие одного заведения там составляет около 5–7 млн рублей . В России затраты чуть выше за счет более дорогих строительных материалов, оборудования, уточнил он. По его мнению, в РФ работают рестораны более высокого уровня, они могут конкурировать с мировыми, в СНГ гастрономия несколько слабее, хотя работу отдельных заведений можно оценить высоко.

В этих государствах отечественные компании могут предложить меню, идентичное российскому рынку , считает гендиректор «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. Около 30–40% полки в этих странах — товары нашего производства, тогда как цены на некоторые продукты ниже, чем у нас. Кроме того, в СНГ представлена импортная продукция, которая больше не поставляется в РФ , поэтому меню там может быть разнообразнее, добавил он.

Российские рестораны действительно расширяют свое присутствие в странах СНГ, особенно в Казахстане и Узбекистане , подтвердил «Известиям» вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. Это обусловлено активным развитием торговых центров в этих государствах. Отечественные бренды могут занять пустующие площади и стать качественными арендаторами , полагает он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Вероятность наложения санкций на организации, выходящие на рынок стран СНГ, мала , — подчеркнул он. — Что касается необходимых инвестиций, они зависят от размера проекта и концепции. Для запуска может понадобиться около 30 млн рублей — помимо самого ресторана нужны вложения в инфраструктуру, офисы и логистику, то есть общая сумма будет зависеть от конкретных условий и количества открываемых точек.