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Посол ЮАР рассказал об альтернативных путях торговли с РФ

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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ЮАР планирует открыть новый путь для торговли с Россией — через порты Дальнего Востока, заявил «Известиям» посол ЮАР в РФ Мзувукиле Макетука.

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«Мы открыли представительство во Владивостоке в 2018 году. Там у нас есть почетный консул, который присматривает за торговым и инвестиционным сотрудничеством. Основной импорт-экспорт идет через порты Санкт-Петербурга, однако мы также могли бы развивать дальневосточный маршрут для торговли не только с Россией, но и Японией, Кореей. Нам уже известен этот маршрут», — сказал он.

Посол добавил, что планируется также открыть офисы в Екатеринбурге и Казани.

«В Екатеринбурге будет наш почетный консул. Этот регион особенно важен для нас в силу схожих компетенций — мы могли бы сотрудничать в сфере разработки и добычи полезных ресурсов, их промышленном освоении. Также Екатеринбург интересен для нас с логистической точки зрения — он расположен практически в центре России», — пояснил посол.

Он отметил, что во время второго саммита «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге будут проводиться встречи между бизнес-делегациями, а также ректорами университетов.

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