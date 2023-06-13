Путин указал на необходимость продвигать ветеранов СВО в руководство спецслужб

Президент РФ Владимир Путин 13 июня на встрече с военкорами заявил, что ветеранов спецоперации надо двигать в руководство не только Вооруженных сил (ВС) РФ, но и правоохранительных органов и спецслужб.

«Их нужно двигать по иерархической линии наверх в рамках вооруженных сил. Но не только. Их можно двигать и в правоохранительные органы, в специальные службы», — поддержал Путин.

Кроме того, президент оценил предложение одного из участников встречи давать расследовать дела об антироссийской деятельности сотрудникам, прошедшим СВО.

«Надо искать таких людей с их сознанием и с их пониманием справедливости и им поручать расследования в отношении тех негодяев, о которых вы сказали», — отметил президент.

Ранее, 12 июня, Путин заявил, что будущий командный состав российской армии должен комплектоваться из проверенных боевыми действиями людей, которые не дрогнули. В этой связи глава государства предложил участникам спецоперации подумать о дальнейшей учебе по военной линии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.