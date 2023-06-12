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Путин заявил, что будущий командный состав ВС должен состоять из имеющих боевой опыт

Путин: будущий командный состав ВС РФ должен состоять из имеющих боевой опыт
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Фото: ТАСС/Владимир Астапкович
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Будущий командный состав ВС РФ должен комплектоваться из проверенных боевыми действиями людей, которые не дрогнули. Об этом заявил президент России Владимир Путин 12 июня во время встречи с участниками СВО, находящимися на лечении в госпитале имени Вишневского Минобороны РФ.

В этой связи глава государства предложил участникам спецоперации подумать о дальнейшей учебе по военной линии.

По его словам, такие люди — проверенные боевыми действиями — нужны стране, в частности Вооруженным силам.

«Если кто-то связывает свою судьбу с вооруженными силами, было бы правильным, из таких как вы должен комплектоваться будущий командный состав Вооруженных сил», — сказал Путин.

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Ранее в этот день стало известно, что Путин в ходе визита в Центральный военный клинический госпиталь вручил награды участникам спецоперации.

Так, из рук президента звезду Героя России получил командир стрелкового взвода Юрий Жуланов. Благодаря мужеству и самоотверженности Жуланова группа российских военных вышла из окружения и нанесла серьезный урон украинским националистам.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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