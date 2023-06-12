Путин заявил, что будущий командный состав ВС должен состоять из имеющих боевой опыт

Будущий командный состав ВС РФ должен комплектоваться из проверенных боевыми действиями людей, которые не дрогнули. Об этом заявил президент России Владимир Путин 12 июня во время встречи с участниками СВО, находящимися на лечении в госпитале имени Вишневского Минобороны РФ.

В этой связи глава государства предложил участникам спецоперации подумать о дальнейшей учебе по военной линии.

По его словам, такие люди — проверенные боевыми действиями — нужны стране, в частности Вооруженным силам.

«Если кто-то связывает свою судьбу с вооруженными силами, было бы правильным, из таких как вы должен комплектоваться будущий командный состав Вооруженных сил», — сказал Путин.

Ранее в этот день стало известно, что Путин в ходе визита в Центральный военный клинический госпиталь вручил награды участникам спецоперации.

Так, из рук президента звезду Героя России получил командир стрелкового взвода Юрий Жуланов. Благодаря мужеству и самоотверженности Жуланова группа российских военных вышла из окружения и нанесла серьезный урон украинским националистам.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.