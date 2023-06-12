Путин посетил госпиталь имени Вишневского Минобороны и вручил награды участникам СВО

Президент России Владимир Путин 12 июня посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского Минобороны РФ в подмосковном Красногорске.

Там он вручил награды участникам спецоперации. Так, из рук президента звезду Героя России получил командир стрелкового взвода Юрий Жуланов. Благодаря мужеству и самоотверженности Жуланова группа российских военных вышла из окружения и нанесла серьезный урон украинским националистам.

Кроме того, ряд бойцов получили ордена Мужества. Эту награду получили старший лейтенант Анатолий Зуев, рядовой Андрей Кравцов, прапорщик Балган Банзаракцаев, рядовой Андрей Батуев, рядовой Юрий Краснояров, рядовой Николай Лычко, старший сержант Сергей Патанов, рядовой Дмитрий Пилиховский и младший сержант Кирилл Татаренко.

На месте президента встречали министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник госпиталя Александр Есипов.

Днем ранее Шойгу вручил госнаграды участникам спецоперации, проявившим мужество и героизм при выполнении задач. Церемония состоялась в Национальном центре управления обороной.

Так, командир роты старший лейтенант Нурсултан Муссагалеев и командир танка старший сержант Николай Матреницкий получили медали «Золотая Звезда».

19 мая Путин во время Совета по межнациональным отношениям отметил, что вся страна благодарна участникам специальной военной операции по защите Донбасса за их мужество и героизм и надеется на них.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.