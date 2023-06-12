Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВСУ обстреляли точку эвакуации в Корсунке Херсонской области
Армия
Путин посетил госпиталь имени Вишневского Минобороны и вручил награды участникам СВО
Спорт
Шахматисты Непомнящий и Карлсен сыграют на Кубке мира FIDE
Мир
В США предложили добавить к Совбезу ООН еще шесть государств без права вето
Общество
Кириенко сообщил об обстреле ВСУ мест эвакуации людей из затопленных зон
Армия
Российские военные уничтожили колонну бронетехники ВСУ в районе Белогоровки в ЛНР
Спорт
Международная федерация скалолазания допустила россиян до турниров с 2024 года
Мир
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Берлускони
Общество
Военные ВС РФ доставили гумпомощь пострадавшим от прорыва Каховской ГЭС
Общество
Путин поздравил россиян с Днем России
Экономика
Транспортировку газа по «Турецкому потоку» возобновили после плановых работ
Мир
Премьер Индии призвал страны G20 увеличить инвестиции в цели устойчивого развития
Сюжет:

Путин посетил госпиталь имени Вишневского Минобороны и вручил награды участникам СВО

0
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин 12 июня посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского Минобороны РФ в подмосковном Красногорске.

Там он вручил награды участникам спецоперации. Так, из рук президента звезду Героя России получил командир стрелкового взвода Юрий Жуланов. Благодаря мужеству и самоотверженности Жуланова группа российских военных вышла из окружения и нанесла серьезный урон украинским националистам.

Кроме того, ряд бойцов получили ордена Мужества. Эту награду получили старший лейтенант Анатолий Зуев, рядовой Андрей Кравцов, прапорщик Балган Банзаракцаев, рядовой Андрей Батуев, рядовой Юрий Краснояров, рядовой Николай Лычко, старший сержант Сергей Патанов, рядовой Дмитрий Пилиховский и младший сержант Кирилл Татаренко.

На месте президента встречали министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник госпиталя Александр Есипов.

Опыт передовой: Владимир Путин посетил штабы в зоне спецоперации
Визит главы государства укрепил позиции командующих группировками российских войск, уверены эксперты

Днем ранее Шойгу вручил госнаграды участникам спецоперации, проявившим мужество и героизм при выполнении задач. Церемония состоялась в Национальном центре управления обороной.

Так, командир роты старший лейтенант Нурсултан Муссагалеев и командир танка старший сержант Николай Матреницкий получили медали «Золотая Звезда».

19 мая Путин во время Совета по межнациональным отношениям отметил, что вся страна благодарна участникам специальной военной операции по защите Донбасса за их мужество и героизм и надеется на них.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023