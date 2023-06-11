Шойгу вручил госнаграды участникам СВО

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил государственные награды участникам специальной военной операции, проявившим мужество и героизм при выполнении задач. Церемония состоялась в Национальном центре управления обороной, сообщили в ведомстве 11 июня.

«Страна по достоинству оценила ваши заслуги. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, нашему Отечеству и народу», — сказал министр.

Так, командир роты старший лейтенант Нурсултан Муссагалеев получил из рук главы Минобороны медаль «Золотая Звезда». Вместе с подчиненными он вступил в неравный бой с противником. За два часа рота Муссагалеева уничтожила 19 единиц техники врага, который был вынужден отступить.

Также медалью «Золотая Звезда» награжден командир танка старший сержант Николай Матреницкий. Его экипаж сдержал наступление превосходящих сил противника на одном их тактических направлений. Противник потерял два танка и две боевые машины пехоты, а также был отброшен на исходные позиции.

«Лично себя героем не считаю. Это заслуга всего экипажа. Мы выполняли свою работу. Каждый делал то, что умеет», — отметил Матреницкий.

19 мая президент России Владимир Путин во время Совета по межнациональным отношениям отметил, что вся страна благодарна участникам специальной военной операции по защите Донбасса за их мужество и героизм и надеется на них.

Тогда же глава государства рассказал, что общался с одним из военнослужащих, находящихся на передовой.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.