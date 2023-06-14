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Названы самые дорогие медуслуги по мнению россиян

Опрос: россияне считают самыми дорогими медуслугами анализы, стоматологию и МРТ
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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По данным опроса онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu, проведенному среди 1230 человек, наиболее дорогостоящими медицинскими услугами россияне считают различные анализы (41%), стоматологические услуги (26%), МРТ (17%), операции (16%) и консультации хирурга (14%). Результатами опроса специалисты сервиса поделились с «Известиями» 14 июня.

При этом, отмечается, что 11% россиян единоразово могут потратить свыше 150 тыс. рублей на медуслугу, 13% — от 70 тыс. до 100 тыс. рублей, еще 9% — от 100 тыс. до 150 тыс. рублей.

Чаще всего на платной основе россияне обращаются к стоматологам (80%), психологам (59%), неврологам (35%) и урологам (34%).

При этом, 21% жителей России довольно часто откладывают поход к врачу из-за стоимости лечения. Еще 12% по той же причине могут игнорировать только поход к стоматологу.

Чтобы сэкономить на лечении, 30% россиян стараются ходить к врачам в бесплатные поликлиники, еще 29% сдают анализы по ОМС, а не в лабораториях. 22% ищут скидки и акции на медицинские услуги в разных организациях, чтобы сэкономить.

16% опрошенных считают, что достаточно хорошо знают свой организм, потому нередко занимаются самолечением вместо посещения специалиста.

В целом 33% россиян не пользуются платной медициной. Для 52% из них она слишком дорогая.

37% опрошенных рассказали, что им приходилось откладывать деньги на посещение врача, 24% занимали деньги на лечение у близких, а 10% даже брали кредит на медицинские услуги.

По мнению 60% опрошенных, частные клиники предоставляют более качественные услуги, 51% отмечают более внимательных по отношению к пациенту врачей. Для четверти респондентов платную медицину значительно выделяет отсутствие очередей в клиниках.

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В середине декабря прошлого года стало известно, что Минфин предложил объединить обязательное и добровольное медицинское страхование в единую систему к 2030 году.

С 1 декабря в России запустили систему цифровых полисов ОМС.

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