Минфин предложил объединить ОМС и ДМС в одну систему к 2030 году

Минфин предложил объединить обязательное и добровольное медицинское страхование (ОМС и ДМС) в единую систему к 2030 году. Об этом в среду, 14 декабря, говорится в презентации ведомства.

«Медицинское страхование: усиление страховых принципов в ОМС, объединение ОМС и ДМС в единую систему», — приводит текст презентации «РИА Новости».

Кроме того, министерство предложило обратить большее внимание на общественные вызовы в страховой сфере. Так, необходимо создание риск-офиса по стихийным бедствиям, говорится в презентации. Также важно развивать страхование экологических рисков и учитывать киберриски, подчеркнули в министерстве.

Как отметили во Всероссийском союзе страховщиков, регуляторы считают необходимым развить вариант, где ДМС является ОМС-дополняющей системой. Администрировать данную систему будут страховые компании.

С 1 декабря в России запустили систему цифровых полисов ОМС. Согласно нововведению, россиянам будут присваиваться индивидуальные штрихкоды. С их помощью граждане смогут получить медицинскую помощь.

Как отметила 17 ноября профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова, новая система учета ОМС упростит процесс оформления документов и позволит объединить данные о пациентах.