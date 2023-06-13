Оперативники проследят за нерестом горбуши в Мурманской области

Три оперативные группы проследят за нерестом горбуши в Мурманской области, заявила министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства региона Зинаида Середа. Об этом сообщает ИА «Би-порт» во вторник, 13 июня.

Такие меры примут в связи с увеличением захода горбуши в реки Кольского полуострова в 2023 году. Для охраны водных биоресурсов в Терском и Кандалакшском районах, а также в Печенгском округе сформируют три оперативные группы. Для них закупят три автомобиля УАЗ 452 «Комби», три лодки ПВХ с надувным дном с подвесными лодочными моторами.

Ранее сообщалось, что на Камчатке стартовала лососевая путина. Любительское рыболовство открылось с 1 июня в реках и озерах за исключением рек Паратунка и Авача.