Лососевая путина началась в Камчатском крае

На Камчатке стартовала лососевая путина. Любительское рыболовство отркылось с 1 июня в реках и озерах. Исключение составляют реки Паратунка и Авача. Запрещена также промышленная рыбалка в Алеутском муниципальном округе.

По словам регионального министра рыбного хозяйства Андрея Здетоветского, которые приводит ИА KamchatkaMedia, в этом году ученые прогнозируют высокие подходы для региона. Первоначальный прогноз — более 380 тыс. т всех видов лососей. А всего по Дальнему Востоку эта цифра составляет 512 тыс. т.

Основа промысла — это горбуша. В этом году для камчатской путины рыбным будут западное и восточное побережье. Ожидаемый вылов на двух побережья составляет около 310 тыс. т горбуши.

В Олюторском районе путина открывается с 5 июня, в Усть-Камчатском — с 8 июня, в Карагинском — с 15 июня, в бассейне реки Озерная — с 20 июня, а в Усть-Большерецком и Соболевском районах — с 11 июля.

Агентство напоминает, что в 2023 году объемы прогнозируемого вылова тихоокеанских лососей на Камчатке составляют 383 тыс. т. Из них горбуша — 310 тыс. т. Кроме того, ожидается вылов 28,3 тыс. т кеты, 530 т чавычи, 10 т симы, 32,8 тыс. т нерки и 7,4 тыс. т кижуча.