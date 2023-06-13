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Путин напомнил о способе прихода Ющенко к власти на Украине

Путин: Ющенко стал президентом Украины в результате госпереворота
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Фото: ТАСС/Федор Савинцев
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Экс-президент Украины Виктор Ющенко стал главой государства в результате госпереворота. Такое мнение 13 июня высказал президент России Владимир Путин на встрече с военкорами.

«А Ющенко пришел к власти каким образом на Украине? Что, в результате легитимных действий? Показать, в результате чего он пришел к власти? Мы же знаем, придумали третий тур голосования!», — констатировал Путин.

Он подчеркнул, что согласно конституции Украины, третий тур выборов не предусматривался. Он назвал приход Ющенко к власти государственным переворотом, который прошел «относительно мирным способом».

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В 2019 году председатель политсовета оппозиционной платформы «За жизнь» Виктор Медведчук обвинил Ющенко в развале украинской экономики. Он подчеркнул, что по итогам 2005 года рост ВВП снизился с 12,4 до 2,6%.

Позже, в июле того же года, генеральная прокуратура Украины попросила суд арестовать имущество Ющенко. Причиной стали подозрения в присвоении имущества резиденции еще одного экс-главы государства Виктора Януковича «Межигорье» на сумму 540 млн гривен (более $20 млн). Ющенко назвал обвинения безосновательными.

Первый майдан, известный также как «оранжевая революция», произошел на Украине в 2004 году, когда сторонники тогда еще кандидата в президенты страны Виктора Ющенко вышли на протест, посчитав итоги выборов фальсифицированными. Оранжевый цвет был выбран в качестве символа, потому что под ним проходила избирательная кампания Ющенко. Центром протестов выступила главная площадь Киева — майдан Незалежности (Независимости). Девять лет спустя, в ноябре 2013 года начался второй майдан после того, как украинское правительство приостановило подписание соглашения об ассоциации с ЕС. Тогда площадь заняли сторонники евроинтеграции. Позднее он превратился в арену противостояния силовиков и радикалов, в ходе столкновения которых оппозицией применялось оружие и «коктейли Молотова», в результате чего погибли десятки человек с обеих сторон.

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