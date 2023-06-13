За неделю в России продали более 18 тыс. новых легковых авто

В период с 5 по 11 июня в России 18 055 новых легковых автомобилей нашли владельцев, сообщает 13 июня агентство «Автостат» со ссылкой на исследование компании «Паспорт промышленный консалтинг».

Лидерство среди новых легковушек с большим отрывом занял АвтоВАЗ: за вторую неделю июня российский производитель реализовал 5 018 Lada. На втором месте расположилась китайская компания Chery ― 2305 автомобилей. На третьем ― Haval (1799 машин). Четвертое и пятое место заняли Geely и EXEED ― 1514 и 761 автомобиль соответственно.

Самая популярная модель в России по итогам второй недели месяца ― Lada Granta (3641 автомобиль). Кроме того, большим спросом пользовались такие легковушки, как Chery Tiggo 7 PRO Max (1048 авто) и Geely Coolray (728 машин).

13 июня аналитики сервиса «СберАвто» сообщили, что россияне чаще всего делают выбор в пользу подержанных автомобилей с пробегом менее 100 тыс. км и заводским лакокрасочным покрытием.

Кроме того, покупатели обращают внимание на историю участия автомобилей в ДТП. Чаще всего покупатели рассматривают варианты авто с пробегом в ценовом диапазоне от 1 млн до 1,8 млн рублей. Пользователи сервисов по продаже автомобилей стараются выбирать машины с полным приводом и автоматической трансмиссией.