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Аналитики назвали критерии россиян для покупки подержанных автомобилей

«СберАвто»: россияне чаще всего выбирают авто с пробегом до 100 тыс. км и заводской окраской
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Россияне чаще всего делают выбор в пользу подержанных автомобилей с пробегом менее 100 тыс. км и заводским лакокрасочным покрытием, сообщает 13 июня, в понедельник, пресс-служба сервиса «СберАвто».

Кроме того, покупатели обращают внимание на историю участия автомобилей в ДТП. Также россияне делают выбор в пользу подержанных машин, у которых было не более двух владельцев, с пробегом не больше 100 тыс. км, а также с заводским лакокрасочным покрытием. Чаще всего покупатели рассматривают варианты авто с пробегом в ценовом диапазоне от 1 до 1,8 млн рублей. Пользователи сервисов по продаже автомобилей стараются выбирать машины с полным приводом и автоматической трансмиссией.

Аналитики отметили, что в сегменте до 1 млн рублей покупатели чаще всего выбирают южнокорейские (KIA Rio, Hyundai Solaris), немецкие (Volkswagen Polo) и японские (Nissan, Toyota) автомобили. В ценовой категории до 1,8 млн рублей рынок поделен между японскими и южнокорейскими брендами.

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16 мая президент Ассоциации российских автодилеров (РОАД) Алексей Подщеколдин заявил, что в апреле этого года россияне приобрели почти 500 тыс. автомобилей с пробегом, что больше на 40%, чем годом ранее. Также он отметил, что в случае отмены двойного НДС при перепродаже автодилерами машин с пробегом доля прозрачного рынка таких автомобилей в России вырастет.

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