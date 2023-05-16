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Россияне стали активнее покупать автомобили с пробегом

РОАД: отмена двойного НДС при перепродаже авто с пробегом повлияет на рост доли прозрачного рынка
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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В апреле этого года россияне приобрели почти 500 тыс. автомобилей с пробегом, что больше на 40%, чем годом ранее. Об этом рассказал «Известиям» 16 мая президент ассоциации Российских автодилеров (РОАД) Алексей Подщеколдин.

Также он отметил, что в случае отмены двойного НДС при перепродаже автодилерами машин с пробегом доля прозрачного рынка таких автомобилей в России вырастет.

«Сейчас, по данным «Автостат», мы видим, что доля дилеров, именно официальных продаж, всего 10%, и это настораживает. Ведь 90% рынка получается в тени, а это всё приводит к росту нечестных сделок, да и скрутке пробега чуть ли не у каждого третьего автомобиля. Мы ожидаем, что вопрос отмены двойного НДС уже не за горами, что будет способствовать росту доли официального, прозрачного рынка автомобилей с пробегом России», — сказал Подщеколдин.

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23 марта газета «Ведомости» написала, что правительство России совместно с Минпромторгом и Министерством финансов поддержали предложение по отмене двойного НДС для юридических лиц при перепродаже автомобилей и мотоциклов с пробегом.

21 апреля сообщалось, что, согласно данным исследования сервиса «Авито Авто», в I квартале 2023 года в РФ продажи подержанных автомобилей увеличились на 25,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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