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Нарколог объяснил опасность разработанного учеными из РФ средства от опьянения

Нарколог Гончаров: препараты для снижения эффекта употребления алкоголя могут нанести вред
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Препараты, помогающие снизить эффект употребления алкогольных напитков, могут быть вредны с психологической точки зрения. Об этом 13 июня в разговоре с «Известиями» заявил старший научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России Олег Гончаров.

Ранее в этот день «Известия» сообщили, что ученые Московского физико-технического института (национального исследовательского университета) создали средство, уменьшающее эффекты употребления спиртных напитков. По задумке ученых, разработка поможет сохранить правильную координацию, трезвость мышления и позволит оставаться в тонусе во время алкогольного мероприятия.

«С психологической точки зрения такие препараты вредны. Они будут давать человеку ложную уверенность в том, что препарат сможет избавить его от вреда от алкоголя. Таким образом, с человека как бы снимается ответственность за употребление спиртного. А это на самом деле не так. Вред для организма всё равно будет», — прокомментировал Гончаров.

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