Нарколог объяснил опасность разработанного учеными из РФ средства от опьянения

Препараты, помогающие снизить эффект употребления алкогольных напитков, могут быть вредны с психологической точки зрения. Об этом 13 июня в разговоре с «Известиями» заявил старший научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России Олег Гончаров.

Ранее в этот день «Известия» сообщили, что ученые Московского физико-технического института (национального исследовательского университета) создали средство, уменьшающее эффекты употребления спиртных напитков. По задумке ученых, разработка поможет сохранить правильную координацию, трезвость мышления и позволит оставаться в тонусе во время алкогольного мероприятия.

«С психологической точки зрения такие препараты вредны. Они будут давать человеку ложную уверенность в том, что препарат сможет избавить его от вреда от алкоголя. Таким образом, с человека как бы снимается ответственность за употребление спиртного. А это на самом деле не так. Вред для организма всё равно будет», — прокомментировал Гончаров.

1 января сообщалось, что облегчить тяжелые симптомы похмелья помогут яйца, авокадо и овсянка. По данным газеты Daily Express, первым важнейшим продуктом при похмелье врачи единогласно считают простую воду. Однако вода может вывести множество полезных веществ из организма, именно поэтому при возникновении симптомов похмелья следует употребить в пищу яйца.

В тот же день врач-нарколог Алексей Казанцев рассказал, что в состоянии похмелья необходимо питаться продуктами, полными белков. По его словам, утром в качестве завтрака отлично подойдет омлет.