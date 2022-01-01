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Названы позволяющие снять симптомы похмелья продукты

Daily Express назвал продукты, помогающие снять симптомы похмелья
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Облегчить тяжелые симптомы похмелья помогут яйца, авокадо и овсянка. Об этом сообщает 1 января газета Daily Express.

Отмечается, что первым важнейшим продуктом при похмелье врачи единогласно называют простую воду. Однако вода может вывести множество полезных веществ из организма, именно поэтому при возникновении симптомов похмелья следует употребить в пищу яйца.

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Этот продукт богат питательными веществами, которые могут работать как лекарство. Кроме того, яйца содержат аминокислоту цистеин, которая используется организмом для выработки антиоксидантного глутатиона.

В перечень продуктов, которые помогут облегчить похмелье, также попало авокадо. Уточняется, что авокадо является отличным источником калия.

Вместе с тем одним из способов избавиться от похмелья также считается простая овсянка. Овес богат питательными веществами: он содержит минералы, в том числе кальций и магний, а также витамины группы B.

Ранее в этот день врач-нарколог Алексей Казанцев рассказал, что в состоянии похмелья необходимо питаться продуктами, полными белков. По его словам, утром в качестве завтрака отлично подойдет омлет.

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