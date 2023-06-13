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В Мюнхене из-за протеста экоактивистов «скорая» опоздала к пациенту

В Мюнхене из-за протеста экоактивистов Letzte Generation «скорая» опоздала к пациенту
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Фото: REUTERS/Ayhan Uyanik
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В Мюнхене экоактивисты движения Letzte Generation («Последнее поколение») задержали прибытие машины скорой помощи. Об инциденте рассказало издание T-Online 13 июня со ссылкой на правоохранителей.

Как сообщает представитель местной полиции, 12 июня четверо мужчин и две женщины в возрастном диапазоне от 20 до 73 лет приклеили себя к проезжей части на оживленном перекрестке. Таким образом они привлекали внимание к проблеме изменения климата.

Однако из-за их действий движение по улице затруднилось, не смогла проехать и машина скорой медицинской помощи. Бригада врачей прибыла к пациенту с подозрением на сердечный приступ с опозданием в 10 минут, на его жизни это не отразилось.

«Если бы возникло подозрение, что [из-за их действий] могут быть какие-то медицинские последствия, это имело бы еще большее значение», — пояснил представитель полиции, добавив, что к конкретному случаю это не относится.

В настоящее время по факту произошедшего проводится расследование.

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10 июня министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер рассказала, что экоактивисты движения Letzte Generation совершили 580 преступлений с начала предыдущего года. По словам главы МВД, активисты чаще всего привлекаются к уголовной ответственности по факту порчи имущества.

Ранее, 23 мая, полиция Германии провела обыски у активистов радикального экологического движения Letzte Generation по всей стране. Известно, что обыски прошли минимум на 15 объектах. При этом стражи порядка также заподозрили как минимум семерых участников движения в создании или поддержке преступного объединения.

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