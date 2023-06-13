Эколог оценил последствия разлива топлива на Лене из-за столкновения танкеров

Из-за столкновения двух танкеров на реке Лена в районе поселка Алексеевск Иркутской области, вследствие чего произошел разлив топлива, потребуется реабилитация как акватории, так и прибрежных территорий, если оно достигнет берега. Об этом «Известиям» 13 июня рассказал доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН, к.э.н. Владимир Пинаев.

«В настоящее время можно точно сказать, что потребуется реабилитация территории: как акватории, так и прибрежных территорий, если нефтепродукты достигнут берега. Объем средств, который необходимо будет затратить на ликвидацию аварийного разлива нефти, может быть значительным», — заявил Пинаев.

Он отметил, что для ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов, в данном случае бензина, необходимо использовать сорбент. По его словам, для уменьшения его распространения используются боновые заграждения, которые располагаются ниже по течению.

«Следует отметить, что бензин достаточно хорошо испаряется с поверхности воды, особенно при температуре выше 20 градусов Цельсия и сильном ветре», — подчеркнул эколог.

Два танкера ТР-901 и ТР-900 «Ерофей Хабаров» столкнулись на реке Лене в районе поселка Алексеевск Иркутской области 12 июня.

13 июня губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что после происшествия введен режим чрезвычайной ситуации, так как у танкера «Ерофей Хабаров» во время столкновения повреждена одна из емкостей на 138 т топлива и оно начало выливаться в акваторию.

Экипаж занялся перекачкой бензина в неповрежденную емкость и установил вокруг судна боновое ограждение, использовав 300 кг сорбента. Объем нефтепродуктов, которые попали в реку, устанавливается.

В этот же день в пресс-службе правительства региона по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям сообщили, что капитан одного из танкеров, который на реке Лене допустил столкновение с другим танкером, находился в состоянии алкогольного опьянения.