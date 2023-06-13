Власти назвали причиной аварии танкеров на Лене нетрезвое состояние одного из капитанов
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- Власти назвали причиной аварии танкеров на Лене нетрезвое состояние одного из капитанов
Капитан одного из танкеров, который в Иркутской области на реке Лена допустил столкновение с другим танкером, находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом 13 июня сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Как отметил Восточно-Сибирский транспортный прокурор Денис Авдеев, предварительной причиной происшествия является нарушение правил судовождения.
«Согласно медицинскому освидетельствованию, капитан танкера находился в состоянии алкогольного опьянения, судном управлял помощник капитана», — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.
Танкеры ТР-901 и ТР-900 «Ерофей Хабаровск» столкнулись на реке Лена 12 июня в районе поселка Алексеевск Иркутской области. Отмечалось, что танкер ТР-901 находился в порту в Алексеевске на ремонте.
13 июня губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что после происшествия введен режим чрезвычайной ситуации, так как у танкера «Ерофей Хабаров» во время столкновения повреждена одна из емкостей на 138 т топлива, и оно начало выливаться в акваторию. Экипаж занялся перекачкой бензина в неповрежденную емкость и установил вокруг судна боновое ограждение, использовав 300 кг сорбента. Объем нефтепродуктов, которые попали в реку, устанавливается.