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Власти назвали причиной аварии танкеров на Лене нетрезвое состояние одного из капитанов

Власти Иркутской области: капитан одного из столкнувшихся на Лене танкеров был в нетрезвом состоянии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Капитан одного из танкеров, который в Иркутской области на реке Лена допустил столкновение с другим танкером, находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом 13 июня сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Как отметил Восточно-Сибирский транспортный прокурор Денис Авдеев, предварительной причиной происшествия является нарушение правил судовождения.

«Согласно медицинскому освидетельствованию, капитан танкера находился в состоянии алкогольного опьянения, судном управлял помощник капитана», — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

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Танкеры ТР-901 и ТР-900 «Ерофей Хабаровск» столкнулись на реке Лена 12 июня в районе поселка Алексеевск Иркутской области. Отмечалось, что танкер ТР-901 находился в порту в Алексеевске на ремонте.

13 июня губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что после происшествия введен режим чрезвычайной ситуации, так как у танкера «Ерофей Хабаров» во время столкновения повреждена одна из емкостей на 138 т топлива, и оно начало выливаться в акваторию. Экипаж занялся перекачкой бензина в неповрежденную емкость и установил вокруг судна боновое ограждение, использовав 300 кг сорбента. Объем нефтепродуктов, которые попали в реку, устанавливается.

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