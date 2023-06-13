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Радикалы в Киеве «выкинули» в мусорный бак экс-депутата рады

«Страна.ua»: в Киеве радикалы «выкинули» в мусорный бак экс-депутата рады Черновола
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Фото: соцсети
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В Киеве радикалы напали на бывшего депутата Верховной рады Тараса Черновола и «выбросили» его в мусорный бак. Об этом 13 июня сообщило в своем Telegram-канале украинское издание «Страна.ua».

«В Киеве активисты напали на Тараса Черновола. По их словам, они это сделали из-за того, что Черновол якобы оскорблял невесту погибшего героя Украины Дмитрия Коцюбайло Алину Михайлову», — сообщили журналисты.

По их данным, политика облили мочой и зеленкой. После этого Черновола запихнули в мусорный бак.

Также опубликовано видео, на котором мужчина после нападения вызывает полицию. По мнению Черновола, акция выполнена по заказу «офиса (президента Украины Владимира) Зеленского за критику власти».

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В январе депутат Верховной рады Украины Гео Лерос заявил, что Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак узурпировали власть в стране и готовы убить своих политических оппонентов. По его словам, несмотря на военный конфликт, нельзя закрывать глаза на факт уничтожения свобод и демократии на Украине.

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