Президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак узурпировали власть в стране и готовы убить своих политических оппонентов. Об этом 5 января сообщил депутат Верховной Рады Украины Гео Лерос.

Лерос подчеркнул, что несмотря на военный конфликт нельзя закрывать глаза на факт уничтожения свобод и демократии в Украине.

«Зеленский с Ермаком на пути к тотальной узурпации власти с безграничной властью над людьми и ресурсами страны», ― подчеркнул законодатель в своем Telegram-канале.

По его словам, в последние месяцы Лерос и его соратники начали получать угрозы со стороны украинских силовых структур и прокуроров, которые буквально «зажимают их в угол». Несогласных политиков принуждают к сотрудничеству и заставляют делать лживые публичные заявления.

«Если что-то случится со мной или кем-то из моего окружения, я виню в этом выше названных проходимцев, которые коварно, обманув украинцев, захватили власть в Украине», ― подчеркнул украинский законодатель.

Лерос добавил, что сейчас остается вопросом времени момент, когда украинские власти доведут свое дело до конца, «перейдя ранее невиданную черту».

8 декабря 2022 года бизнесмен Ринат Ахметов уличил украинского лидера в захвате власти в стране под прикрытием реформ для борьбы с олигархией. Предприниматель подчеркнул, что государство должно вести диалог с бизнесом цивилизованно.

Ранее, 7 сентября, Гео Лерос обвинил министерство обороны Украины в коррупции при закупках оружия. По его словам, в конце июля 2022 года ведомство заключило контракт с румынской компанией о закупке 20 тыс. ракет для систем залпового огня «Град» по цене €3240 за штуку. Однако ровно за месяц до этого аналогичную поставку осуществили по цене в €2290 за снаряд.

Лерос заявил, что при этой операции «в карман» минобороны Украины ушло порядка 700 млн гривен.