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В отношении катавшегося с автоматом на машине в Химках мужчины возбудили дело

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В Московской области возбуждено уголовное дело о хулиганстве в отношении мужчины, который в Химках ездил на автомобиле, высунувшись из люка с автоматом. Об этом во вторник, 13 июня, сообщила начальник управления информации и общественных связей Главного управления (ГУ) МВД РФ по Московской области Татьяна Петрова.

«В отношении мужчины, который передвигался по городу Химки на автомобиле в качестве пассажира, удерживал в руках и демонстрировал окружающим предмет, похожий на автомат, а также произвел имитацию выстрелов из него, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ», — сообщила ТАСС Петрова.

Инцидент произошел 10 июня. Тогда жители Химок сообщили полиции о том, что на Совхозной улице ездит автомобиль, из люка которого торчит автомат.

После этого полиция установила личность мужчины. Им оказался москвич 1996 года рождения. Он был задержан.

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6 июня сообщалось, что суд назначил принудительное лечение экс-офицеру Сергею Глазову, устроившему стрельбу в 2021 году в МФЦ в Москве. Глазов был признан виновным в убийстве двух и более лиц общеопасным способом, незаконном хранении и незаконном изготовлении оружия.

7 декабря 2021 года 45-летний мужчина устроил стрельбу в МФЦ на юго-востоке столицы. Задержанный начал стрелять из-за конфликта, связанного с медицинской маской. В результате происшествия погибли два человека, оба — сотрудники МФЦ, еще четверо, включая 10-летнего ребенка, пострадали.

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