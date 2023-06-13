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Синоптик предупредил о заморозках в ряде регионов РФ

Синоптик Шувалов: в ближайшие дни в 10 регионах РФ ожидаются ночные заморозки
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Фото: ТАСС/Борис Кавашкин
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Резкое похолодание, вплоть до –3 градусов в ночное время, ожидается в 10 регионах России в ближайшие дни. Об этом «Известиям» 13 июня рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, речь идет о Томской, Новосибирской, Кемеровской, Челябинской, Свердловской, Тюменской, Иркутской областях, а также в Татарстане, Башкортостане и Пермском крае.

При этом, синоптик отметил, что, скорее всего, эти заморозки не будут повсеместными.

«На мой взгляд, всё обойдется заморозками в отдельных районах и минимальные значения температуры в ночное время не опустятся ниже –2 … –3 градусов. Дневные температуры в этих регионах, как ожидается, будут на уровне +12 … +18 градусов», — рассказал Шувалов.

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Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что со среды, 14 июня, в столице начнется потепление. В некоторые дни на этой неделе воздух может прогреться до +28 градусов.

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