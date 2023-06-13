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СМИ узнали о первом случае гибели на Украине добровольца из Финляндии

Газета Helsingin Sanomat сообщила о первом случае гибели на Украине добровольца из Финляндии
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Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko
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В минувшие выходные в ходе боевых действий на востоке Украины погиб доброволец из Финляндии, этот случай стал первым с начала специальной военной операции. Об этом сообщила 13 июня финская газета Helsingin Sanomat.

Как рассказала изданию Тина Сойни из группы боевых медиков, мужчина прибыл на Украину весной 2022 года. Погибший находился в составе военно-медицинской бригады.

Также она призвала граждан Финляндии отказаться от намерения участвовать в боевых действиях.

«Это того не стоит. Реальность здесь не такая, как в военных фильмах», — подчеркнула Сойни.

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В марте пять финнов были ранены в ходе боевых действий на юге Украины. Для их эвакуации на поле боя направляли группу добровольцев.

В конце мая Москва призвала иностранных граждан не поддаваться на вербовку Лондоном наемников. В МИД РФ подчеркнули, что на стороне киевского режима уже воюет значительное число наемников.

Тогда же газета The Washington Post обратила внимание, что в зоне проведения спецоперации погибли 16 американских ветеранов военной служб.

Специальную военную операцию по защите Донбасса президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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