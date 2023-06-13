Крупный пожар произошел на Витебском проспекте в Санкт-Петербурге во вторник, 13 июня.

По словам автора видео, возгорание произошло в районе Купчино.

«Горит территория одного автосервиса <…>, грузовые автомобили стояли», — отметил он.

Очевидец обратил внимание на отсутствие видимости на трассе при подъезде к месту пожара, валят клубы дыма. О жертвах и пострадавших не сообщается. Подробности устанавливаются.

11 июня стало известно о пожаре на проспекте Мира в Москве. Там загорелась квартира на пятом этаже в семиэтажном доме. Огонь ушел в деревянные перекрытия. Пожару был присвоен второй ранг. Предварительно, причиной пожара стала проблема с электропроводкой.

Никто не пострадал. При тушении были спасены два человека. До прибытия экстренных служб из здания самостоятельно вышли порядка 50 человек.