Мантуров аннонсировал создание дальнемагистрального самолета в РФ к 2030 году
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- Мантуров аннонсировал создание дальнемагистрального самолета в РФ к 2030 году
Россия планирует создать собственный дальнемагистральный самолет в 2028-2030 годах. Как сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров во вторник, 13 июня, сейчас ведется разработка такого воздушного судна.
«Мы не стоим на месте в отношении собственных разработок: НИЦ Институт имени Жуковского ведет работу по исследованию новых технологий и определению облика в рамках действующей научно-исследовательской работы «Интеграл», — рассказал министр «РИА Новости».
Он также добавил, что при работе в части широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета участвовали партнеры из Китая. С учетом «всех вводных со стороны западных стран», в двусторонний проект будут внесены изменения.
В прошлом году стало известно, что правительство России в 2023 году собиралось выделить Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) почти 900 млн рублей на проект по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. Обеспечение проведения указанных мероприятий поручено Минпромторгу и Росимуществу совместно с ОАК.