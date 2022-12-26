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ОАК получит почти 900 млн рублей на создание дальнемагистрального самолета

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Правительство России в 2023 году выделит Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) почти 900 млн рублей на проект по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. Соответствующее распоряжение 26 декабря опубликовано на официальном портале правовой информации.

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Кроме того, в 2023 году власти направят более 550 млн рублей на доработку самолета Ил-114.

«Предоставить в 2023 году <...> в целях финансирования затрат по доработке самолета Ил-114 <...> бюджетные инвестиции в размере 554 400 тыс. рублей», — говорится в тексте распоряжения.

Обеспечение проведения указанных мероприятий поручено Минпромторгу и Росимуществу совместно с ОАК.

23 декабря Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил, что первый полностью построенный с нуля серийный ракетоносец Ту-160М будет сдан в эксплуатацию до конца текущего года.

В августе сообщалось, что серийное производство самолетов SSJ New, почти полностью состоящих из отечественных деталей, и МС-21 с российскими двигателями запустят в стране к 2024 году.

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