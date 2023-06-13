Счетная палата предложила ввести на вейпы таможенную пошлину 13%

Счетная палата (СП) предложила выровнять тарифное обложение для никотиносодержащей продукции, повысив ввозную таможенную пошлину на вейпы. Сегодня для кальянов и курительных трубок установлен сбор в 13%, а для вейпов и айкосов — 0%. Аудиторы СП считают целесообразным поднять ставку для электронных сигарет до 13%. Это позволит получить дополнительные поступления в казну в размере 4,5 млрд рублей в год. Такие выводы представлены в отчете контрольного органа об исполнении бюджета ФТС за 2022-й (есть у «Известий»).

«В масштабе госказны цифра в 4,5 млрд рублей, которую, по оценкам СП, могут принести пошлины на электронные сигареты, не выглядит существенной. Поэтому скорее всего предложение обусловлено не желанием пополнить бюджет, а выступает продолжением политики правительства по ограничению распространения табачной и с ней связанной продукцией», — считает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

Повышение пошлины до 13% неминуемо приведет к подорожанию вейпов и всплеску низкопробного контрафакта, но отнюдь не к отказу от курения, отметил врач психиатр-нарколог высшей категории, главный врач клиники «Зависимость 24» Алексей Казанцев. Он добавил: качество электронных сигарет станет хуже, они начнут чаще взрываться, а количество содержащихся в них токсических веществ существенно вырастет.

Львиную часть продукции повышение пошлины не затронет, а потребители просто получат очередное удорожание, полагает директор СПИНИ Дмитрий Владимиров. При этом, по его словам, в самом потреблении вейпов ничего не изменится — люди курить меньше не станут.

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Дым вверх дном: на вейпы предложили ввести таможенную пошлину 13%