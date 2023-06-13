Вильфанд предрек заморозки в 11 российских регионах

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о заморозках в 11 регионах России в ближайшее время.

В беседе с ТАСС в понедельник, 12 июня, специалист рассказал, что в ближайшие две ночи прогнозируются заморозки в Томской, Кемеровской, Челябинской и Тюменской областях, а также в Пермском крае.

Синоптик напомнил, что в Томской, Новосибирской и Кемеровской области в течение 15 дней была жаркая погода, столбики термометров поднимались до отметки в 35–40 градусов, уточняет Life.ru. Ночью 13 и 14 июня, по словам синоптика, температура там будет понижаться до –2 градусов, пишет сайт kp.ru.

«Это мощное вторжение холода», — приводит слова Вильфанда «Федеральное агентство новостей».

Он добавил, что также заморозки прогнозируются в регионах Уральского и Приволжского федеральных округов. Так, до отметки в –2 градуса температура воздуха понизится в Челябинской, Свердловской, Курганской, Иркутской областях. На юге Тюменской области ожидаются заморозки до –5 градусов.

В Татарстане, Башкортостане, Пермском крае также будут заморозки до –3 градусов, пишет НСН.

Ранее 12 июня стало известно, что снег выпал в якутском городе Удачном и еще нескольких районах республики, сообщает телеканал «360».

10 июня ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что потепление ожидается в Москве в начале текущей недели, но к выходным похолодает.

По прогнозу синоптика, четверг будет самым дождливым. Под утро температура составит +10...+15 градусов, в разгар дня поднимется до +17...22 градусов, отмечает телеканал «Звезда».

По его словам, к настоящему момент климатические показатели в столице соответствуют концу апреля – началу мая.

9 июня глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, когда в водоемах центральной России можно будет открывать купальный сезон. По словам синоптика, купаться будет можно, когда среднесуточная температура воздуха на протяжении хотя бы пяти дней будет держаться на уровне +20 градусов, сообщает RT.