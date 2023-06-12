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В День России на станциях БКЛ зазвучали концерты Рахманинова

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Произведения российского композитора Сергея Рахманинова зазвучали в московском метро в День России. Об этом в понедельник, 12 июня, сообщил глава столичного дептранса Максим Ликсутов.

По его словам, в честь 150-летия со дня рождения композитора его музыка будет звучать с 21:00 до 23:00 на платформах станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы с 12 по 25 июня, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Среди них пассажиры услышат фрагменты концерта для фортепиано с оркестром № 2 до-минор, концерта для фортепиано с оркестром № 3 ре-минор, ор. 30, оркестровой сюиты «Симфонические танцы», ор. 45, пишет сайт kp.ru.

Ликсутов отметил, что многие праздничные мероприятия проходят именно на БКЛ после ее полного запуска. В частности, недавно провели парад поездов к 88-летию метро, сообщает телеканал «360». Вскоре здесь появятся новые площадки проекта «Музыка в метро», пишет сайт aif.ru.

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В апреле в столице завершили благоустройство территорий возле станций «Варшавская», «Печатники», «Каширская» и «Сокольники» БКЛ.

Специалисты привели в порядок существующие пешеходные маршруты, а также обустроили новые. Кроме того, рабочие построили удобные подъезды к станциям.

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