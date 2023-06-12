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Байден перенесет стоматологическую операцию из-за пульпита

Врач Байдена О'Коннор: президент США пожаловался на зубную боль 11 июня
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Президента США Джо Байдена прооперируют на стоматологическом кресле из-за пульпита. Об этом сообщили в Белом доме 12 июня.

При проведении этой операции задача врачей заключается в удалении инфицированной воспаленной пульпы. Затем каналы зуба очищают и дезинфицируют.

По словам лечащего врача главы государства Кевина О'Коннора, американский лидер 11 июня пожаловался на зубную боль. Специалисты провели в Белом доме обследование и приняли решение о необходимости депульпирования больного зуба. В тот же день была проведена подготовка к операции.

«Сегодня утром он (Байден. — Ред.) испытывает небольшой дискомфорт, что было ожидаемо», — отметил врач главы государства Кевин О'Коннор, добавив, что операция завершится в понедельник.

Ранее американский лидер переносил операцию в конце зимы — тогда Байдену удалили базальноклеточную карциному. В результате вся раковая ткань была успешно удалена с кожи.

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16 февраля Байден прошел ежегодный медицинский осмотр, по итогам которого лечащий врач Байдена обнародовал отчет о том, что «президент США остается здоровым и энергичным 80-летним мужчиной, способным выполнять свои обязанности».

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