Байден перенесет стоматологическую операцию из-за пульпита

Президента США Джо Байдена прооперируют на стоматологическом кресле из-за пульпита. Об этом сообщили в Белом доме 12 июня.

При проведении этой операции задача врачей заключается в удалении инфицированной воспаленной пульпы. Затем каналы зуба очищают и дезинфицируют.

По словам лечащего врача главы государства Кевина О'Коннора, американский лидер 11 июня пожаловался на зубную боль. Специалисты провели в Белом доме обследование и приняли решение о необходимости депульпирования больного зуба. В тот же день была проведена подготовка к операции.

«Сегодня утром он (Байден. — Ред.) испытывает небольшой дискомфорт, что было ожидаемо», — отметил врач главы государства Кевин О'Коннор, добавив, что операция завершится в понедельник.

Ранее американский лидер переносил операцию в конце зимы — тогда Байдену удалили базальноклеточную карциному. В результате вся раковая ткань была успешно удалена с кожи.

16 февраля Байден прошел ежегодный медицинский осмотр, по итогам которого лечащий врач Байдена обнародовал отчет о том, что «президент США остается здоровым и энергичным 80-летним мужчиной, способным выполнять свои обязанности».