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Эрдоган указал на наличие у Турции вариантов действий в Эгейском море

Эрдоган: вместо мирного решения Турция может действовать иначе в Эгейском море
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Фото: REUTERS/Murat Kula/Anadolu Agency
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В том случае, если греческая сторона будет сопротивляться мирному решению проблем, то у Турции есть другие варианты действий в Эгейском море. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган 12 июня на пресс-конференции в ходе своего первого после переизбрания зарубежного визита на Северный Кипр.

«Наша дорожная карта известна. Это мирное решение. В этих морях не существует иного пути, кроме мирного. Но если есть те, кто хочет помешать миру, то нам придется реализовать иные проекты», — сказал Эрдоган.

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1 января министр обороны Турции Хулуси Акар обвинил Грецию в провокационных действиях и создании напряженности в регионе.

Эрдоган 12 декабря прошлого года пригрозил Греции баллистическими ракетами «Тайфун» в том случае, если Афины «не будут сохранять спокойствие», а также не изменят курс на расширение своих оружейных арсеналов.

Турция и Греция на протяжении многих лет ведут споры по целому ряду вопросов, включая статус островов в Эгейском море. Диалог на высоком уровне между странами возобновился в январе 2021 года спустя почти пять лет после попыток снизить напряженность вокруг пограничных споров в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.

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