Депутат парламента Сербии Иван Костич выразил надежду на то, что российским войскам вскоре удастся освободить Украину от нацистского режима. Об этом он заявил 12 июня в беседе с «Известиями».

«Я желаю русскому народу как можно скорее освободить своих братьев на Украине от бандеровско-нацистского режима, воплощенного в [президенте Украины] Владимире Зеленском», — сказал парламентарий.

По мнению депутата, это положит начало освобождению балканских народов от оккупации НАТО

«Особенно нашей южной сербской провинции Косово и Метохии, которую в 1999 году оккупировали албанские сепаратисты с помощью армии североатлантического альянса. Они по сей день преследуют наших соотечественников, которые являются наиболее уязвимым сообществом в современной Европе», — добавил Костич.

В конце мая министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отметил, что Сербия и Венгрия подвергаются нападкам на международной арене на фоне своего стремления мира на Украине и нежелания способствовать эскалации конфликта на территории этого государства.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.