Сербский депутат пожелал России скорее освободить Украину от нацистского режима
Депутат парламента Сербии Иван Костич выразил надежду на то, что российским войскам вскоре удастся освободить Украину от нацистского режима. Об этом он заявил 12 июня в беседе с «Известиями».
«Я желаю русскому народу как можно скорее освободить своих братьев на Украине от бандеровско-нацистского режима, воплощенного в [президенте Украины] Владимире Зеленском», — сказал парламентарий.
По мнению депутата, это положит начало освобождению балканских народов от оккупации НАТО
«Особенно нашей южной сербской провинции Косово и Метохии, которую в 1999 году оккупировали албанские сепаратисты с помощью армии североатлантического альянса. Они по сей день преследуют наших соотечественников, которые являются наиболее уязвимым сообществом в современной Европе», — добавил Костич.
В конце мая министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отметил, что Сербия и Венгрия подвергаются нападкам на международной арене на фоне своего стремления мира на Украине и нежелания способствовать эскалации конфликта на территории этого государства.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.