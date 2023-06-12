Шахматисты Непомнящий и Карлсен сыграют на Кубке мира FIDE

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и 16-й чемпион мира, лидер мирового рейтинга норвежец Магнус Карлсен будут участвовать в Кубке мира Международной шахматной федерации (FIDE) с крупнейшим призовым фондом в истории. Соответствующая информация обнародована на сайте организации 12 июня.

«Для многих игроков Кубок мира является первой и единственной возможностью принять участие в гонке за корону чемпиона мира», — говорится в материале.

Участниками турнира также станут американцы Фабиано Каруана, Уэсли Со, нидерландец Аниш Гири, француз Максим Вашье-Лаграв, азербайджанцы Теймур Раджабов и Шахрияр Мамедьяров. В общей сложности в мужской части соревнований 206 шахматистов, сейчас участие подтвердили 146 игроков. По итогам игры трое лучших игроков этого события перейдут в следующий этап — суперэксклюзивный Турнир претендентов.

3 июня российский шахматист Сергей Карякин, который отказался выступать на Кубке мира под нейтральным флагом, сообщил о своей готовности вернуться к турниру лишь тогда, когда россияне будут полностью восстановлены в правах. По его словам, Кубок мира является очень значимым турниром и он всегда на нем выступал удачно, но принципы для него еще важнее. До этого, 31 мая, Карякина вернули в рейтинг FIDE.

Кубок мира по шахматам пройдет в Баку с 30 июля по 24 августа.