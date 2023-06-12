Реклама
Прямой эфир
Мир
В США предложили добавить к Совбезу ООН еще шесть государств без права вето
Общество
Кириенко сообщил об обстреле ВСУ мест эвакуации людей из затопленных зон
Армия
Российские военные уничтожили колонну бронетехники ВСУ в районе Белогоровки в ЛНР
Спорт
Международная федерация скалолазания допустила россиян до турниров с 2024 года
Мир
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Берлускони
Общество
Военные ВС РФ доставили гумпомощь пострадавшим от прорыва Каховской ГЭС
Общество
Путин поздравил россиян с Днем России
Экономика
Транспортировку газа по «Турецкому потоку» возобновили после плановых работ
Мир
Премьер Индии призвал страны G20 увеличить инвестиции в цели устойчивого развития
Общество
В России за сутки ликвидировали 82 лесных пожара
Происшествия
Боевики ВСУ выпустили около 70 снарядов по затопленным районам Херсонской области
Общество
В Орехово-Зуево возбуждено уголовное дело после смерти четырех человек при пожаре

Шахматисты Непомнящий и Карлсен сыграют на Кубке мира FIDE

0
Фото: ТАСС/ALI HAIDER
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и 16-й чемпион мира, лидер мирового рейтинга норвежец Магнус Карлсен будут участвовать в Кубке мира Международной шахматной федерации (FIDE) с крупнейшим призовым фондом в истории. Соответствующая информация обнародована на сайте организации 12 июня.

«Для многих игроков Кубок мира является первой и единственной возможностью принять участие в гонке за корону чемпиона мира», — говорится в материале.

Участниками турнира также станут американцы Фабиано Каруана, Уэсли Со, нидерландец Аниш Гири, француз Максим Вашье-Лаграв, азербайджанцы Теймур Раджабов и Шахрияр Мамедьяров. В общей сложности в мужской части соревнований 206 шахматистов, сейчас участие подтвердили 146 игроков. По итогам игры трое лучших игроков этого события перейдут в следующий этап — суперэксклюзивный Турнир претендентов.

«Надеюсь, удастся совмещать карьеру гроссмейстера и президента»
Вице-чемпион мира Сергей Карякин — о предстоящем матче за шахматную корону и своей новой должности

3 июня российский шахматист Сергей Карякин, который отказался выступать на Кубке мира под нейтральным флагом, сообщил о своей готовности вернуться к турниру лишь тогда, когда россияне будут полностью восстановлены в правах. По его словам, Кубок мира является очень значимым турниром и он всегда на нем выступал удачно, но принципы для него еще важнее. До этого, 31 мая, Карякина вернули в рейтинг FIDE.

Кубок мира по шахматам пройдет в Баку с 30 июля по 24 августа.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023