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Девушка погибла при обстреле Донецка со стороны ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибла девушка. Об этом сообщает корреспондент «Известий» 12 июня.

Известно, что огонь пришелся по району, где расположен железнодорожный вокзал и рынок. На кадрах видно, что осколки повредили магазины — всюду разбиты стекла.

«Минут 15–20 назад огромный шум, взрыв, понятно было, что где-то прилет рядом. Мы все в окна выглянули — стекла летят. Побоялись сразу выходить, знаем, скоты второй раз сразу могут обстрелять. Погибла молодая женщина в магазине», — отметила жительница города Елена.

Она также добавила, что ударная волна от взрывов была очень сильной.

Комментируя обстрел, Елена отметила, что местные жители ожидали ударов от украинской армии в День России.

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Ранее в этот день боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже более 10 раз обстреливали Донецк снарядами натовского калибра. Под огнем оказались Куйбышевский, Киевский, Кировский и Петровский районы города.

Украинские боевики продолжают обстреливать территории Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая в ДНР и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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