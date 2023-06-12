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Боррель увязал мирные переговоры по Украине с выборами президента США

Глава внешнеполитической службы ЕС Боррель: мирные переговоры по Украине не начнутся до выборов в США
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Фото: REUTERS/TT News Agency/Christine Olsson
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Переговоры по урегулированию конфликта на Украине вряд ли начнутся до президентских выборов в США, назначенных на 2024 год. На это указал в понедельник, 12 июня, глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель.

«Думаю, что он [президент РФ Владимир Путин] ждет результатов американских выборов. До этого не стоит ожидать начала мирных переговоров», — заявил он в интервью испанской радиостанции Odna Cero.

Боррель также указал на то, что конфликт развивался бы совсем по-другому, если бы у власти в Белом доме находился Дональд Трамп, а не Джо Байден.

При этом он подтвердил намерение ЕС продолжать оказание Киеву финансовой и военной помощи, а также раскритиковал тех, кто выступает за мир и прекращение поддержки Украины.

«И что будет дальше? Если мы перестанем помогать Украине в военном отношении, Россия не уйдет оттуда. Мы все хотим мира, но мы должны знать, какого мира мы хотим», — заявил Боррель.

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9 июня бывший президент Франции Франсуа Олланд также отметил, что исход конфликта на Украине будет, по его мнению, зависеть от результатов выборов президента в США. По словам политика, конфликт завершится быстро, в случае если к власти в Вашингтоне придет бывший президент Соединенных Штатов Америки республиканец Дональд Трамп.

До этого, в середине мая, вице-президент базирующегося в Вашингтоне Евразийского центра Эрл Расмуссен в разговоре с «Известиями» поделился мнением, что Трамп пытался восстановить отношения США и России, однако у него не получилось этого достичь из-за процветающей коррупции в американских спецслужбах — ФБР и ЦРУ, которые были политически предвзяты по отношению к Москве.

Сам Трамп еще в октябре 2022 года заявлял, что риторика правительства нынешнего президента США стала причиной начала российской специальной военной операции на Украине. Он указал на то, что конфликт мог бы и не состояться, если бы он находился на посту президента.

Спецоперация России по защите населения Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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