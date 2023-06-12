Стало известно о состоянии раненой жены убитого в Новой Москве депутата

Жена убитого в Новой Москве депутата из Ханты-Мансийска Александра Колодича, которой злоумышленник нанес ранения, находится в реанимации. Об этом в понедельник, 12 июня, сообщи источник «Известий».

У женщины зафиксированы множественные ножевые ранения, она потеряла много крови, задеты сухожилия и сосуды в области рук. Кроме того, у нее ранение брюшной полости. Пострадавшая находится без сознания.

Супруге Колодича переливают кровь и плазму.

Тело мужчины было обнаружено в Новой Москве утром 12 июня. Позднее Telegram-канал «112» сообщил, что убитый — депутат Колодич. Предварительно, в его доме во время конфликта на него напал рабочий и забил до смерти. Также была ранена супруга погибшего.

Подозреваемый закопал тело депутата в подвале дома и скрылся с места преступления, бросив пострадавшую истекать кровью.

Позже нападавший проговорился своему брату о том, что произошло. Родственник рабочего обратился в полицию.

Правоохранители незамедлительно прибыли в дом, где развернулась трагедия, и успели спасти жену Колодича.