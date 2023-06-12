Рабочий до смерти избил мужчину в Новой Москве

Рабочий в Новой Москве до смерти забил мужчину и ранил его жену ножом. Об этом 12 июня сообщили в прокуратуре столицы.

Уточняется, что рабочий помогал семье ухаживать за участком.

Мужчину обнаружили утром 12 июня. Его жена 1968 года рождения чудом выжила и была госпитализирована.

Предполагаемого убийцу задержали. Им оказался 39-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело.

29 мая сообщалось, что в Балашихе задержан местный житель, который подозревается в убийстве своей знакомой. Подозреваемый ударил знакомую несколько раз по голове, лицу и туловищу в ходе конфликта. Сначала мужчина попытался избавиться от следов преступления, однако позже сам вызвал полицию.