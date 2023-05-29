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В Подмосковье мужчина убил знакомую и сам вызвал полицейских

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Балашихе задержан местный житель, который подозревается в убийстве своей знакомой. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Согласно данным следствия, инцидент произошел в субботу, 27 мая. Во время распития алкогольных напитков между 40-летним мужчиной и 45-летней женщиной внезапно начался конфликт. Подозреваемый ударил знакомую несколько раз по голове, лицу и туловищу. Женщина скончалась от полученных травм.

Сначала мужчина попытался избавиться от следов преступления, однако позже сам вызвал полицию. Его задержали. В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения.

Ранее, 25 мая, стало известно, что в Ленинградской области мужчина убил отца и деда из-за 1,2 млн рублей. Он закопал тела на границе с Псковской областью, после чего заявил в полицию о пропаже родственников.

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