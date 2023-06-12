Убитый в Новой Москве мужчина оказался депутатом из Югры Александром Колодичем

Убитый 12 июня в Новой Москве оказался депутатом Александром Колодичем из Ханты-Мансийска, сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на правоохранительные органы.

«Тело 58-летнего мужчины обнаружено в подвале частного дома с признаками насильственной смерти», — говорится в сообщении.

Первым управлением по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух или более лиц»).

Тело мужчины обнаружили утром 12 июня. В убийстве заподозрили рабочего, помогавшего следить за участком. Кроме того, он ранил супругу депутата. 55-летняя женщина выжила, ее госпитализировали.

По предварительной информации, рабочий ударил хозяина дома ножом во время ссоры. На крики прибежала жена. После совершения преступления рабочий закопал тело убитого в подвале дома и сбежал, раненая женщина осталась истекать кровью.

Преступник случайно рассказал о содеянном своему брату, а тот в свою очередь обратился в полицию. Правоохранители прибыли в дом, где было совершено убийство, успели спасти женщину. Столичная прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела.

Предполагаемый убийца сейчас задержан, им оказался житель Новой Москвы. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.