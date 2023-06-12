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Bloomberg узнало о планах ЕС хранить газ в украинских хранилищах

Bloomberg: в ЕС рассматривают возможность хранить газ в украинских хранилищах
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Фото: ТАСС/Zuma/Danil Shamkin
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Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность хранения газа в украинских подземных хранилищах (ПГХ). Об этом сообщило агентство Bloomberg в понедельник, 12 июня.

Отмечается, что для этого может быть использовано Бильче-Волицко-Угерское хранилище, находящееся в 96 км от границы Украины с Польшей.

«Спрятанное между сельскохозяйственными полями и лесами, Бильче-Волицко-Угерское хранилище может хранить в четыре раза больше природного газа, чем крупнейшее хранилище в Германии, и легко подключается к энергосистемам блока», — отмечают авторы статьи.

По их словам, поиск в ЕС дополнительных ПХГ связан с тем, что хранилища в самой Европе могут быть заполнены уже в ближайшие месяцы.

«С учетом того, что площадки в ЕС уже приближаются к полной загрузке — в настоящее время они заполнены более чем на 70% — хранение топлива в Украине может предотвратить переизбыток в ближайшие месяцы», — говорится в материале.

На это указывается также в заявлении немецкой коммунальной компании RWE AG, которая в прошлом уже использовала указанное хранилище.

«Украинское хранилище может помочь сбалансировать спрос и предложение во второй половине лета 2023 года, учитывая их отличную связь с газовыми рынками ЕС», — приводят авторы материала цитату из заявления.

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Среди причин аналитики называют сокращение потребления энергии и крах целых индустрий

29 мая заместитель директора Центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов указал на то, что в Европе благодаря введенным мерам экономии упало потребление газа, а за счет благоприятной погоды прошедшей зимой и весной удалось сохранить большие запасы ПХГ. Из-за этого, отметил эксперт, цены на газ в Европе снижаются, так как европейские потребители не ожидают дефицита в зимний период, как это было в прошлом году.

Ранее, в конце марта, глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер заявил, что газовые хранилища ФРГ могут быть заполнены без поставок из России. По его словам, своевременная подготовка, экономия и умеренные температуры позволили успешно пережить зимний период и при нужном уровне бдительности следующая зима для страны также пройдет хорошо, особенно если будут введены в эксплуатацию запланированные дополнительные СПГ-терминалы.

При этом ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович заметил, что Германия может заполнить ПХГ без поставок трубопроводного российского газа, но ей придется расплачиваться тем, что у нее не получится восстановить энергоемкую промышленность.

Европейские страны решили отказаться от российских энергоресурсов в качестве меры давления на РФ после начала проведение спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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