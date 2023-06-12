В Орехово-Зуево возбуждено уголовное дело после смерти четырех человек при пожаре

В Орехово-Зуево Московской области по факту смерти четырех человек в результате пожара возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) РФ по региону в понедельник, 12 июня.

«По факту случившегося следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч.3 ст.109 УК РФ)», — говорится в сообщении пресс-службы в ее Telegram-канале.

Там отметили, что в настоящее время на месте работают следователи и криминалисты.

«По предварительным данным, причиной возгорания явилось короткое замыкание. По результатам осмотра будет назначен комплекс экспертиз», — указано в сообщении.

О пожаре в деревне Яковлево в Орехово-Зуево стало известно ранее в этот день. Семья из пяти человек арендовала одноэтажный частный дом на лето, в нем и произошло возгорание. Площадь пожара составила 35 кв. м. Пожилому мужчине удалось спастись.

«Известия» опубликовали кадры последствий пожара в Орехово-Зуево.