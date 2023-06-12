Четыре человека погибли в результате пожара в доме в Орехово-Зуево
Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате пожара в деревне Яковлево в Орехово-Зуево. Об этом в ночь на 12 июня сообщил источник «Известий» в экстренных службах.
Отмечается, что семья арендовала одноэтажный частный дом на лето, в нем и произошел пожар. Пожилому мужчине удалось спастись.
Как уточнили в МЧС, площадь возгорания составила 35 кв. м. В 2:12 пожар был локализован, в 3:11 пожарные ликвидировали открытое горение.
Погибли две женщины 1947 и 1969 года рождения, а также двое детей 2017 года рождения.
Ранее, 11 июня, сообщалось, что на проспекте Мира в Москве произошел пожар в жилом доме. Первоначальная площадь горения составила 60 кв. м, огонь ушел в деревянные перекрытия. Очевидцы предположили, что возгорание могло начаться из-за проблем с проводкой. Спасатели оперативно ликвидировали пожар на площади 30 кв. м.