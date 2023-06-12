В распоряжении «Известий» 12 июня появились кадры последствий пожара в Орехово-Зуево, в результате которого погибли четыре человека, в том числе двое детей.

На кадрах видно, что дом полностью сгорел, от него остались только обгорелые стены.

О пожаре в деревне Яковлево в Орехово-Зуево стало известно ранее в этот день. Семья из пяти человек арендовала одноэтажный частный дом на лето, в нем и произошло возгорание. Площадь пожара составила 35 кв. м. Пожилому мужчине удалось спастись.

Погибли две женщины 1947 и 1969 года рождения, а также двое детей 2017 года рождения.

Сейчас устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.