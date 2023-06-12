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В Якутске загорелся мусорный полигон

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Фото: Администрация Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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В Якутске загорелся полигон твердых бытовых отходов (ТБО), есть угроза возгорания лесного массива. Об этом 12 июня сообщило Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия).

Отмечается, что площадь возгорания составляет более 600 кв. м.

«На месте работают пожарные расчеты и более 15 единиц техники. Руководит тушением пожара от города заместитель мэра Егор Кардашевский. Существует угроза перекидывания огня на лесной массив. Принимаются все превентивные меры по недопущению перекидывания огня на лесной массив, также решается вопрос привлечения дополнительных сил и средств», — сообщили в министерстве.

По информации окружной администрации, к тушению привлечены бульдозеры, погрузчики, самосвальная техника, водовозки, также на место прибыли экипажи противопожарной службы. Ведется отсыпка, обваловка очагов возгорания песком, проливка водой.

Информация об инциденте направлена в местные управления Росприроднадзора и Роспотребнадзора, а также в якутскую природоохранную прокуратуру.

Полигон, на котором произошло возгорание, является объектом федерального экологического надзора.

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Накануне глава республики Бурятия Алексей Цыденов заявил о начавшемся лесном пожаре площадью до 150 га вблизи населенного пункта Таксимо. По предварительной информации, причиной пожара стал человеческий фактор. Частично удалось остановить распространение пожара, но обстановка остается сложной, заявил губернатор.

Позднее МЧС России сообщило об увеличении площади лесного пожара в Бурятии до 200 га, для его ликвидации были задействованы 71 человек и восемь единиц техники. Также службы приготовили пожарный поезд. Отмечается, что основные силы направлены на защиту близлежащего населенного пункта, по периметру которого проведена дополнительная опашка.

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