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Площадь лесного пожара в Бурятии выросла до 200 га

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Фото: t.me/mchs_official
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Площадь лесного пожара в Бурятии выросла до 200 га, для его ликвидации были задействованы 71 человек и восемь единиц техники. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

«Для ликвидации пожара на площади 200 га (из них 80 га верховного) задействованы 71 человек и 8 единиц техники. Привлечен вертолет Ми-8 МЧС России, который доставил пожарных-десантников. Борт оборудован водосливным комплектом», — говорится в сообщении.

Также службы приготовили пожарный поезд. Отмечается, что основные силы направлены на защиту близлежащего населенного пункта, по периметру которого проведена дополнительная опашка.

«В настоящее время угроза населенному пункту снята, но ветер постоянно меняет направление, сохраняется сложная обстановка», — добавили в пресс-службе.

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Ранее в этот же день глава республики Алексей Цыденов сообщил о начавшемся лесном пожаре площадью до 150 га в Бурятии вблизи населенного пункта Таксимо. По предварительной информации, причиной пожара стал человеческий фактор. Частично удалось остановить распространение пожара, но обстановка остается сложной, заявил губернатор.

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