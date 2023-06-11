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В Бурятии лесной пожар разгорелся на площади 150 га

Глава Бурятии Цыденов: существует угроза перехода лесного пожара на населенный пункт Таксимо
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Фото: t.me/alexeytsydenov
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Лесной пожар площадью до 150 га полыхает в Бурятии вблизи населенного пункта Таксимо и может на него перекинуться. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщил глава республики Алексей Цыденов в своем Telegram-канале.

«В связи с изменением ветра и увеличением площади лесного пожара до 150 га, в том числе 80 га верховой, вблизи Таксимо возникла угроза перехода лесного пожара на населенный пункт», — сообщил Цыденов.

Кроме того, глава Бурятии уточнил, что в тушении пожара задействовано 96 человек и 15 единиц техники, а из Улан-Удэ вылетел вертолет с водосливным устройством.

По предварительной информации, причиной пожара стал человеческий фактор. Частично удалось остановить распространение пожара, но обстановка остается сложной, заявил губернатор.

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Ранее, 9 июня, в Алтайском крае в Егорьевском районе был объявлен режим ЧС в связи с лесным пожаром, распространившимся на площади 4 тыс. га.

7 июня режим ЧС был введен на территории всей Томской области из-за лесных пожаров, охвативших регион.

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