В Японии напомнили о «ядерном зонтике» Китая над Украиной

Китайская Народная Республика обязана защитить Украину в случае применения против нее ядерного оружия, об этом свидетельствует подписанное в 2013 году соглашение между лидерами Пекина и Киева. Об этом в понедельник, 12 июня, заявил премьер-министр страны Фумио Кисида на слушаниях в парламенте.

«Отвечая на вопрос, защищена ли Украина «ядерным зонтиком», я скажу, что мне известно о договоренностях между Китаем и Украиной об эффективном сотрудничестве. В совместном заявлении говорится, что Китай согласен предоставить Украине взаимные гарантии безопасности в случае вторжения на Украину или угрозы вторжения с применением ядерного оружия», — сказал он.

В декабре 2013 года занимавший тогда пост президента Украины Виктор Янукович прилетел в Китай и провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. По их итогам китайская сторона, исходя из заявления правительства КНР от 4 декабря 1994 года, обязалась никогда не применять ядерное оружие в отношении Украины и не угрожать его применением, учитывая отказ страны от ядерного статуса.

Помимо этого, Китай гарантировал Украине, что если она «станет жертвой агрессии с применением ядерного оружия или угрозы осуществления такой агрессии», то Китай использует свой ядерный арсенал для ее защиты.

Ранее в этот же день Кисида заявил, что Япония продолжит оказывать помощь Украине в разминировании и разборе завалов, также Токио поставит различное оборонное снаряжение. По словам японского лидера, Киеву может быть оказана помощь в различных областях, включая предоставление техники.